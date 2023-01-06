الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«آثار الحب الجانبية».. دراسة تكشف كيفية الحفاظ على الوزن المثالي بعد الزواج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دائمًا ما يكتسب الأشخاص الكثير من الوزن بعد الزواج، فهناك بعض الآثار الجانبية عند الوقوع بالحب، حيث تظهر الاستطلاعات أن الأزواج لا يشعرون بالضغط ليظهروا في أفضل حالاتهم، فقد يأكلون في الخارج بشكل متكرر أو يطلبون المزيد من وجبات الطعام المحملة بالدهون والدسم، وفقًا لما ذكره موقع «everyday health».

ووجدت دراسة أجريت مؤخرًا، أنه على الرغم من أن الأزواج كانوا أكثر عرضة لاتباع عادات صحية مثل الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الوجبات السريعة، إلا أنهم لا يزالون أكثر عرضة للوزن الزائد مع شريك الحياة، من خلال زيادة تناول الأطعمة الدسمة.

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كيفية استعادة عاداتك الصحية إلى المسار الصحيح بعد الزواج:

وفقًا للدراسة، فإذا خرجت عن مسار الحياة الصحية لأنك منغمس في علاقة جديدة، فمن المهم العودة للمسار الصحيح، فقد يكون الخروج لتناول العشاء وتجربة مطاعم جديدة أمرًا مثيرًا، ولكن إذا خرج الأمر عن السيطرة، فقد حان الوقت لتغير بعض العادات الغذائية وتناول الأطعمة الصحية في المنزل.

ووجدت  دراسة نُشرت في يونيو 2015 بمجلة Public Health Nutrition، أن الأشخاص الذين يطبخون العشاء في معظم أيام الأسبوع يستهلكون سعرات حرارية أقل ودهونًا وسكرًا أقل مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون في المنزل مرة واحدة في الأسبوع. 

وكشف الخبراء، أنه عندما يغير أحد الشركاء صحته للأفضل، فمن المرجح أن يتبع الآخر خطته، فهناك تكتيك آخر وهو التخطيط لمواعيد أكثر نشاطًا، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة في صالات الجيم.

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كما يمكن أن يكون تناول الطعام في الداخل تجربة جميلة وتساعد على توطيد العلاقات الزوجية، ويوصي الخبراء بوضع خطط لتناول الطعام خارج المنزل، على الأقل مرتين بالشهر.

وينصح الخبراء، بضرورة التشجيع على عادات الأكل الصحية لشريك حياتك بشكل لطيف، فإذا كنت من محبي الخضروات ولكن شريكك ليس كذلك، فيمكنك إقناعه من خلال حصر الفوائد مع الوصفات الصحية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة.

الاقلاع عن التدخين الخضروات والفاكهة الأطعمة الدسمة العلاقات الزوجية العادات الغذائية الوجبات السريعة تناول الوجبات السريعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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