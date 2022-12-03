من الماء للطعام.. نصائح مهمة لإنقاص الوزن للأمهات المرضعات

تقول الكثير من النساء إنهن فقدن الكثير عندما يرضعن أطفالهن، لكن هذا لا يعني أن كل الأوزان التي اكتسبتها عندما كنت حاملاً ستختفي ببساطة ببعض الطرق، فهناك بعض النساء اللائي يتخلصن بالفعل من كمية كبيرة من السعرات الحرارية أثناء الرضاعة الطبيعية، ولكن بالنسبة للآخرين، فهي من الأمور الصعبة.

في السطور التالية قدم الخبراء بموقع «healthiest» الطبي، عدد من النصائح الهامة لإنقاص الوزن للأمهات المرضعات بطرق سهلة وفعالة.

لا تنسى فطورك:

يعد تخطي وجبتك الصباحية فكرة سيئة خاصة عندما تنام لساعات، حيث يحتاج جسمك إلى الوقود للبدء بالإضافة إلى أن التمثيل الغذائي الخاص بك لن يعمل بشكل جيد حتى تضع شيئًا في بطنك، فلا تستخدم جدولك المزدحم كعذر لتخطي وجبة الإفطار.

تناول الطعام بانتظام:

نظرًا لأن طفلك سيحتاج إلى الرضاعة كل بضع ساعات، فستحتاجين إلى التأكد من أن إنتاج الحليب سيستمر، حيث تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تناول الطعام بانتظام ويشمل ذلك الوجبات الخفيفة بين الوجبات، حيث يجب أن تركز أكثر على الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وما شابه ذلك حتى يحصل طفلك أيضًا على العناصر الغذائية المهمة منك.

حافظ على رطوبتك:

بالنسبة للأمهات المرضعات، تأكدي من شرب الكثير من الماء، فمن المحتمل حدوث الجفاف أثناء الرضاعة الطبيعية ولهذا السبب تحتاج إلى التأكد من أنك تشرب ما يصل إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، حيث أن لبن الأم يحتوي على الماء.

الانتباه لإشارات الجوع:

يمكن لجسمك أن يخبرك أنه بحاجة إلى الطعام، لذا تأكد من أنك على دراية بعلامات التحذير، حتى لو كنت قد أكلت قبل ساعة أو ساعتين، فأنت بحاجة إلى إرضاء جوعك، ومع ذلك لا تتناول أول شيء، بل قم بإعداد وجبات خفيفة صحية تحتوي على الألياف والبروتين ومكونات صحية أخرى للمساعدة في ملء بطنك مع منع تخزين السعرات الحرارية الإضافية في جسمك.

تمرن عندما تستطيع:

الرضاعة الطبيعية وحدها لن تكون كافية لفقدان كل وزن الحمل، فعند دمجه مع التمرين، سترى نتائج إيجابية، فقد يستغرق فقدان الوزن أثناء الحمل بعض الوقت ولكن ليس إذا جمعت بين الرضاعة الطبيعية والنظام الغذائي السليم والتمارين الرياضية.