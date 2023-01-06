فى حضور رونالدو.. النصر يهزم الطائي بثنائية بالدورى السعودى

حقق فريق النصر السعودي الفوز على الطائي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب "مرسول بارك" لمشاهدة المباراة، حيث غاب عن المواجهة بسبب تعرضه للإيقاف خلال مشاركته مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ونجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل هدف التقدم بعدما استغل عرضية سلطان الغنام في الدقيقة 42 قبل أن يحولها برأسه في المرمى.

ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح نفس اللاعب البرازيلي في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة ممتازة من حارس المرمى ديفيد أوسبينا.

فوز النصر رفع رصيده إلى 29 نقطة ليتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الشباب والهلال و5 نقاط عن الاتحاد، علمًا أن الأسبوع الجاري سيشهد إقامة اللقاء المؤجل بين الشباب والاتحاد.

