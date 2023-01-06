أبل تخسر 1 تريليون دولار من القيمة السوقية بعام واحد

لأول مرة منذ أوائل عام 2021، انخفضت القيمة السوقية لشركة Apple إلى أقل من 2 تريليون دولار خلال التداول، وذلك بعد عام واحد من اليوم الذي أصبحت فيه أول شركة تقنية يتم تداولها علنًا بقيمة 3 تريليونات دولار.

كان الانخفاض يعني أنه في عام واحد فقط، فقد خسر عملاق التكنولوجيا تريليون دولار من رأس المال السوقي، فوفقًا لـ CNN، مثل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، تضررت Apple من مشكلات سلسلة التوريد.

كما تضرر تصنيعها في الصين بسبب موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، حيث انخفضت أسهم شركة آبل بنحو 4% بعد تقرير أثار مخاوف بشأن طلب المستهلكين على منتجاتها.

أفادت شركة Nikkei Asia، أن شركة آبل أبلغت مؤخرًا العديد من الموردين ببناء عدد أقل من الأجزاء لبعض أجهزتها الأكثر شهرة في الربع الأول، بما في ذلك Air Pods وApple Watch وMac Books.

بينما انخفضت القيمة السوقية لشركة Apple بشكل كبير، حيث شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى انخفاضًا حادًا في النسبة المئوية، حيث ذكر التقرير أن أسهم أمازون وشركة Meta الأم لشركة فيسبوك قد تراجعت بنحو 50% و63% على التوالي خلال العام الماضي.

غرمت شركة آبل 8 ملايين يورو من قبل وكالة مراقبة الخصوصية الفرنسية:

غرمت شركة آبل 8 ملايين يورو من قبل وكالة مراقبة الخصوصية الفرنسية CNIL، على مر السنين، كانت شركة Apple تخضع لفحص العديد من وكالات الخصوصية في بلدان مختلفة.

فقد تم تغريم "آبل" من قبل وكالة مراقبة الخصوصية الفرنسية CNIL، فقد فرضت الوكالة الفرنسية غرامة قدرها 8 ملايين يورو على شركة آيفون.

كما فرضت CNIL غرامة على الشركة لإضفاء الطابع الشخصي على الإعلانات في متجر تطبيقات Apple، فقد أشارت وكالة الخصوصية أيضًا إلى عيوب Apple فيما يتعلق بموافقة المستخدم.