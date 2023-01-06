المشرى: اجتماعات القاهرة أسفرت عن خارطة طريق ليبية سنُعلن عنها قريبًا

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن الأطراف الليبية اجتمعت في القاهرة مرتين، وكانت اجتماعات مطولة، مؤكدًا أنه تم التوصول لنقاط اتفاق.

وأضاف المشري، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على شاشة “القاهرة الإخبارية”: "اتفقنا في اجتماع القاهرة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وجار إعداد خارطة طريق، من المقرر أن يُعلن عنها في ليبيا قريبا".

ولفت إلى عقد لقاء قريب مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، للإعلان عن خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية من القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها، منوهًا بأنه تم الاتفاق على مدى زمني، لكن يتخفظ عن الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه تقرر طرح نقطة الخلاف بين مجلس الدولة وجلس النواب، للاستفتاء الشعبي، مردفًا: "الآن نركز على القاعدة الدستورية التي يجرى وفقا لها الانتخابات، وبالنسبة لهل يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، يمكن إجراء استفتاء شعبي حولها".