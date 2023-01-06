«المشري» لـ«القاهرة الإخبارية»: نجحنا في وضع آلية حل واضحة للقضية الدستورية بالقاهرة

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن استضافة القاهرة اجتماعًا له مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كان معدا له مسبقًا، مشيرًا إلى أنه أنجز أكثر من 95% من القضية الدستورية.

وأكد المشري، خلال لقائه مع الإعلامي تامر حنفي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الموضوع الدستوري سيحل قبل اجتماع غدامس، لافتًا إلى أنه رفض اجتماع غدامس، لأن القضية كانت بطريقها للحل.

ولفت إلى أن هناك خلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة الليبية، واعتمدنا القاعدة الدستورية خلال هذا الخلاف، مؤكًا أنه لأول مرة توضع آلية حل واضحة للقضية الدستورية، وذلك في اجتماع القاهرة، مشيرًا إلى أن اجتماع القاهرة هو بداية التحرك نحو خريطة الطريق

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قرر الإثنين الماتضي، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير الجارى الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، أمس الخميس، تأييد مجلس النواب لقرار مجلس الدولة في رفضه دعوة المجلس الرئاسي الليبي بحضور الاجتماع في مدينة «غدامس»، غرب البلاد، لحل الخلاف بشأن القاعدة الدستورية التي ستقام على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.