عودة الكرتى ووادى.. قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة فى الظهور الأول لـ«باتشيكو»

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمباراة غزل المحلة، في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره غزل المحلة، في الثالثة إلا ربع عصر غد السبت، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز

تنقل مباراة بيراميدز وغزل المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وشهدت قائمة السماوي، عودة الثنائي المحترف المغربي وليد الكرتي والفلسطيني محمود وادي، بعد فترة غياب عن مباريات الفريق مؤخرا، وذلك لأسباب مختلفة.

كما ضمت أيضا رمضان صبحي ومصطفى فتحي، وعبدالله السعيد وإبراهيم عادل، بينما غاب عنها أحمد فتحي.

قائمة بيراميدز لمواجهة زعيم الفلاحين

وجاءت اختيارات باتشيكو للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة

الظهور الأول لـ«باتشيكو»

وتعد مواجهة الغد، بمثابة الظهور الرسمي الأول للبرتغالي، جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية للسماوي، بعدما أعلن بيراميدز، أمس، الخميس، تعيينه في منصب المدير الفني، حتى نهاية الموسم الجاري مع وضع بند في عقده يسمح بتجديده تلقائيا.

ويأتي ذلك خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج والسقوط المدوي أمام الأهلي الاثنين الماضي بنتيجة 3-0.

موقف بيراميدز بجدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و تعادلين و 3 هزائم.