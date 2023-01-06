الخارجية الفرنسية تشكك بإعلان روسيا وقف النار أحاديًا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تشكك بإعلان روسيا وقف النار أحاديًا في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وأفادت الوكالة، أن فرنسا شككت بإعلان روسيا وقف النار بشكل أحادي في أوكرانيا.

جاء ذلك عقب الاعلان عن أن القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف في دونيتسك رغم الهدنة، مشيرا إلى معارك عنيفة في باخموت - شرق أوكرانيا-.

من جانبها، أكدت روسيا إن أوكرانيا قصفت مواقع عسكرية روسية اليوم الجمعة خلال هدنة مدتها 36 ساعة أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد وترفضها كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مواقعها تعرضت لهجوم في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا لكن قواتها ملتزمة بوقف إطلاق النار.

كما أضافت "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف موتر على مواقع روسية.

أوكرانيا ترفض الهدنة

رفضت أوكرانيا الهدنة الروسية المقترحة، جاء ذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

ووصفت الرئاسة الأوكرانية هدنة بوتين المقترحة بالنفاق.

يذكر أن روسيا أعلنت عن هدنة في أوكرانيا لمدة يوم تبدأ من ظهر الجمعة حتى منتصف يوم السبت المقبل وذلك بسبب أعياد الميلاد، كما طالبت روسيا أوكرانيا بإعلان وقف إطلاق النار هي الأخرى.

وبعد دخول الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من جانب واحد في الأراضي الأوكرانية، حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس بإعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة ابتداء من ظهر اليوم الجمعة واعتبره "نبأ سارا".

وأضاف غريفيث عبر تويتر أن وقف إطلاق النار من جانب روسيا سيوفر فرصة لإرسال قافلة مساعدات "للأشخاص الأكثر احتياجًا ممن لم نتمكن من الوصول إليهم بسبب القتال العنيف".

من جانبها، قالت كييف إنه لا نية لديها لوقف القتال بموجب وقف إطلاق الروسي المقترح الذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة لإمهال روسيا الوقت لتعزز قواتها وعتادها.