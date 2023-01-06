الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لخلافات سابقة.. مصرع شخص بطلق نارى على يد آخر بالدقهلية

طلق ناري
طلق ناري

لقيّ شخص مصرعه بعزبة الحاج بيومي التابعة لقرية الحصاينة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إثر إصابته بطلق ناري على يد شخص آخر نتيجة خلافات سابقة بينهما.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي عزبة الحاج بيومي التابعه لقرية الحصاينة، بوجود مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما نتيجة إطلاق الآخر طلق ناري عليه من سلاح ناري كان بحوزته.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبيّن مصرع شخص يُدعى محمد فتحي، بطلق ناري على يد محمد محمود شعبان عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة.

فيما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء محاولته الهرب وتسليمه لضباط المباحث فيما جرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى السنبلاوين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان.

طلق ناري محافظة الدقهلية السنبلاوين قريه الحصاينه عزبه الحاج بيومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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