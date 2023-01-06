الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر ثقافة أسيوط يستضيف ملتقى «الترجمة في أعمال الأديب نجيب محفوظ»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضاف قصر ثقافة أسيوط، اليوم الجمعة، الملتقى الأدبى "الترجمة في أعمال الأديب نجيب محفوظ" والذى يحمل في طياته ذكرى ميلاد نجيب محفوظ للحديث عن إبداعاته الأدبية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى مرور 111 عاماً على ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأدار الملتقى الأديب مصطفي البلكى، وقدمه الروائي أيمن رجب طاهر، رئيس نادي القصة بأسيوط والدكتور محمود فرغلى والدكتور سعيد أبو ضيف أستاذ الترجمة.

بدأ الأديب أيمن رجب طاهر الحديث عن حياة ونشأة نجيب محفوظ، مُشيرًا إلى أنه الأديب العربي الأشهر بسبب فوزه بجائزة “نوبل”، كما حازت أعماله على نصيب كبير من الترجمة للإنجليزية والفرنسية بل والعبرية والعديد من اللغات الأخرى.

وتابع: “رصد نجيب محفوظ في أعماله حياة الطبقة الوسطى في أحياء القاهرة فعبّر عن همومها وأحلامها وتطلعاتها وقضاياها وعكس قلقها وتوجساتها إزاء القضايا المصيرية، كما صور حياة الأسرة المصرية في علاقاتها الداخلية وامتداد هذه العلاقات في المجتمع، وإذا كان بعض رواياته قد اتسم بالواقعية الحية فإن بعضها الآخر اتخذ طابعاً رمزيًا”.

وقدم الأديب الدكتور محمود فرغلى رؤية جوهرية حول أعمال نجيب محفوظ الأدبية حيث نشر نجيب محفوظ أكثر من خمسين كتاباً ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية فمن رواياته التاريخية عبث الأقدار ورادوبيس وكفاح طيبة، ومن رواياته الاجتماعية النفسية خان الخليلي وزقاق المدق وبداية ونهاية.

وأضاف الدكتور سعيد أبو ضيف، أن أهمية الترجمة الأدبية لأعمال نجيب محفوظ حيث ترجمت رواياته إلى أكثر من خمس وعشرين لغة عالمية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والسويدية والروسية والبولونية والإسبانية واليابانية وغيرها ونشرت في مختلف أنحاء العالم، ومن رواياته التي اعتمد فيها على تيار الوعي اللص والكلاب والسمان والخريف والشحاذ لكنه عمد في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته إلى كتابة القصص القصيرة التي أطلق عليها عنوان أحلام فترة النقاهة وقد كتب ما يقارب السبعين من هذه الأحلام.

الترجمة في أعمال الأديب نجيب محفوظ الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة اسيوط الروائي مصطفي البلكي الدكتور سعيد أبو ضيف استاذ الترجمة

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