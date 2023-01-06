افتتاح 3 مساجد بتكلفة 13 مليونًا و670 ألف جنيه فى كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح ثلاثة مساجد بثلاث قرى بمراكز الرياض وبلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب إحلالها وتجديدها، بالجهود الذاتية، مسجد عبد الحميد إسماعيل بقرية أبو ريا بمركز الرياض، ومسجد التقوى بقرية أولاد صالح التابعة لمركز بلطيم، ومسجد عزبة قبيبة البحرية التابعة لقرية شباس الملح بدسوق، موجها الشكر لكل من شارك في بناء وإعمار المساجد.

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الاوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد التقوى بقرية أولاد صالح التابعة لمركز بلطيم، وأدى الشيخ محمد يونس خطبة، بعنوان التيسير في العبادات والمسامحة في المعاملات، مؤكداً أن جميع المساجد التزمت بالخطة الموحدة على مستوى الجمهورية.

كما افتتح السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والشيخ سعد السعيد الزيات مدير أوقاف دسوق، مسجد قبيبه البحرية التابعة لقرية شباس الملح، بحضور عادل النجار محمد الصمودى، عضوا مجلس النواب، وسيد أحمد عيسى عضو مجلس النواب السابق، والشيخ وجيه زاهر وكيل إدارة أوقاف بحرى والشيخ يحيى عبد الفتاح على مفتش أول مساجد، وفتحي يوسف، وليد فلفل، نائبي رئيس مركز ومدينة دسوق ، والمسجد تم إحلاله وتجديده بالمشاركة المجتمعية على مساحة 650 متراً، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و900 ألف جنيه، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أهالي القرية.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح" مسجد عبد الحميد إسماعيل بقرية أبو ريا بمركز الرياض، على مساحة 220 متراً، بتكلفة مليون و320 ألف جنيه، ومسجد التقوى بقرية أولاد صالح التابعة لمركز بلطيم، على مساحة 849 متر، بتكلفة 8 ملايين و450 ألف جنيه، ومسجد عزبة قبيبة البحرية التابعة لقرية شباس الملح بدسوق، على مساحة 650 مترا، بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه.