الجمعة 06 يناير 2023
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مصر

«الصحة»: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 85 ألفًَا و846 ترخيص مزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال العام الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجديد 13 ألفًا و425 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية، إلى جانب منح 4 آلاف و881 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و636 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 646 ترخيصًا جديدًا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 86 بنك دم، و8 معامل للأسنان، و28 مركزًا للغسيل الكلوي، و23 مركزًا للقسطرة القلبية، و44 مركزًا لليزر، كما بلغت أعداد مراكز العلاج الطبيعي التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 457 مركزًا.

من جهته، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد، مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوزارة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في العام الماضي 112 خبيرًا.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 84 ألفًَا و558 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لسياسات مكافحة العدوى، واشتراطات الترخيص، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة والسكان تراخيص مزاولة المهن الطبية السكان

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