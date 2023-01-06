بعد معاناة مع السرطان.. وفاة جيانلوكا فيالي أسطورة كرة القدم الإيطالية

تُوفي جيانلوكا فيالي أسطورة منتخب إيطاليا وتشيلسي ويوفنتوس، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، وقد فارق عالمنا صباح اليوم في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته في الأسبوع الذي سبق أعياد الميلاد، ليُنقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن.

ورحل جيانلوكا عن منصبه في الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا يوم 14 ديسمبر بعد تدهور حالته نتيجة لمعاناته مع سرطان البنكرياس، لكنه تُوج معهم ببطولة يورو 2020، وكان قد تعافى من مرض السرطان في إبريل عام 2002 بعد صراع استمر 17 شهرًا، قبل أن يعود ليُصاب به عام 2021.

- بداية مسيرته

وبدأ "فيالي" مسيرته مع فريق كريمونيسي ثم سامبدوريا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي، وشارك في 59 مباراة بقميص منتخب إيطاليا مسجلًا بـ 16 هدفًا، ولعب معهم في نهائيات كأس العالم 1986، 1990، واحتل معهم المركز الثالث في المونديال الذي أُقيم على أراضيهم.

- التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 1996

وتُوج فيالي رفقة يوفنتوس ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 1996، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، والذي تولى تدريبهم، حيث قادهم لتحقيق كأس الكؤوس الأوروبية وكأس الرابطة عام 1998، إضافة لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2000.

واشتهر اللاعب الراحل بصداقته مع روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حيث لعبا سويًا في 291 مباراة سواء في المنتخب أو مع فريق سامبدوريا.