في ذكرى ميلاده 106.. القائمة الكاملة لأفلام محسن سرحان

تحل اليوم الذكرى الـ 106 على ميلاد الفنان الكبير محسن سرحان والراحل في عام 1993، وهو من مواليد مدينة بورسعيد، وبدأ مشواره الفني في الأربعينات من القرن العشرين واستمر في مشواره حتى التسعينات.

بعد تخرجه من الجامعة انتقل إلى مدينة القاهرة وعمل موظفًا بوزارة الزراعة عام 1939، وقام بإجراء دراسات حرة في فنون السينما والمسرح في عام 1944. التحق بالفرقة القومية، وبدأ التمثيل في السينما منذ حقبة الأربعينات.

- ثنائي ناجح مع شادية

مثّل الراحل عدة أفلام مع ليلى مراد، كما كوّن ثنائيا ناجحا مع شادية، ولعل أبرز أدواره هو دوره في فيلم سمارة الشهير مع تحية كاريوكا، والذي مثّل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات متخفياً في هيئة مجرم والذي ينتهي بموت سمارة، وعندما لاقى الفيلم نجاحاً منقطع النظير، مثل الجزء الثاني للفيلم باسم عفريت سمارة.

تزوج أربع مرات وكانت أول زيجاته من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب أربع أبناء.

-القائمة الكاملة لأعمال الفنان محسن سرحان

ونرصد خلال التالي الأعمال السينمائية الكاملة التي قدمها محسن سرحان وهي كالتالي..

1938: بنت الباشا المدير 1939: فتش عن المرأة 1939: أجنحة الصحراء 1940: فتاة متمردة 1940: حياة الظلام 1941: ليلى بنت المدارس 1942: العريس الخامس 1942: ابن البلد 1943: وادي النجوم 1943: ماجدة 1943: بنت الشيخ 1944: تحيا الستات 1945: أميرة الأحلام 1946: حرم الباشا 1946: بنت الشرق 1946: الخمسة جنيه 1946: الأحدب 1947: ثمرة الجريمة 1947: المتشردة 1948: عاشت في الظلام 1948: سكة السلامة 1948: حب 1948: السعادة المحرمة 1949.

أوعى المحفظة 1950: قسمة ونصيب 1950: شاطئ الغرام 1951: لك يوم يا ظالم 1951: فرجت 1951: حكم القوي 1951: حبيبتي سوسو 1951: أنا بنت ناس 1951: أشكي لمين 1951: أسرار الناس 1951: ابن الحلال 1952: من عرق جبيني 1952: كأس العذاب 1952: غلطة أب 1952: غضب الوالدين 1952: على كيفك 1952: ظلمت روحي 1952: صورة الزفاف 1952: سلوا قلبي 1952: زمن العجائب 1952: حبيب قلبي 1952: بنت الشاطىء 1952: انتصار الإسلام 1952: أنا بنت مين 1952: آمال 1953: نافذة على الجنة 1953: أنا ذنبي إيه 1953: المرأة كل شيء 1953: اللقاء الأخير 1953: الشك القاتل 1953: الحب المكروه 1953: اشهدوا يا ناس 1954: كدت أهدم بيتي 1954: حدث ذات ليلة 1954: أنا الحب 1954: المال والبنون 1954: العاشق المحروم 1954: اعترافات زوجة 1955: دعوني أعيش 1956: من القاتل 1956: سمارة 1956: زنوبة 1956: الغريب 1957: سجين أبو زعبل 1958: هل أقتل زوجي 1958: عواطف 1958: توحة 1959: فضيحة في الزمالك 1959: عفريت سمارة 1959: بياعة الورد 1959.

احترسي من الحب 1960: إني أتهم 1961: نصف عذراء 1961: لماذا أعيش 1961: صراع في الجبل 1965: أيام ضائعة 1969.

دخان الجريمة 1970: أوهام الحب 1972: زهرة البنفسج 1972: رجل زائد عن الحاجة 1972: الشيماء 1973: ذئاب لا تأكل اللحم 1975: صائد النساء 1976: العاشقات 1977: ميعاد مع سوسو 1977: دعاء المظلومين 1978: مسافر بلا طريق 1978 .

قصر في الهواء 1981: وقيدت ضد مجهول 1984: جبابرة الميناء 1986: الكومندان 1987: لقاء في شهر العسل 1987: الذكاء المدمر 1988: الأوهام 1989: جحيم تحت الماء 1990: مولد وصاحبه غايب 1990: لن أعيش في حلمك 1990: جحيم 2 1990: العذراء والعقرب 1991: صائد الجبابرة 1991: المشاغبات والكابتن 1992: امرأة آيلة للسقوط 1993: دائرة الموت 1993: الحب بين قوسين .