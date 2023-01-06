الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للأقباط الارثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد تزامنًا مع بدء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

رافقه خلال الزيارة النائب حمادة زهير فولي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى فتحى رئيس مركز ومدينة القوصية وعبدالتواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس محمد عادل مدير مشروعات بجهاز تعمير الوادى الجديد والعديد من القيادات التنفيذية ونواب مراكز ديروط ومنفلوط والقوصية.

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة ديروط وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الارثوذكس وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية ثم قام المحافظ والوفد المرافق له بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكدًا قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع أقباط مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة كما استعرض ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

كما وجه الأنبا برسوم مطران ديروط الشكر لمحافظ أسيوط لتقديمه التهنئة لهم وحرصه على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات لتقوية العلاقات وتفعيل المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية كما وجه الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والانبا توماس مطران القوصية رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات والالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة معبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة في جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

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احتفالات عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إيبارشية القوصية ايبارشية ديروط مركز ومدينة منفلوط مطرانية الأقباط

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محافظ أسيوط يزور إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

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