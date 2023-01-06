«يارب هون أوجاع قلبه».. دعوة حنان ترك لنجلها «آدم»

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 8 صور لابنها آدم، منذ طفولته.

وعلّقت حنان ترك على الصور وكتبت: «آدم، بارك الله في عمرك حبيبي، وجودك في حياتي، من أعظم نعم الله عليّ، ومنذ لحظة ولادتك أصبحت سعادتي هي رؤيتي لك سعيدًا، رؤية ابتساماتك وضحكاتك، أجمل ما في حياتي، أنت في أكثر الأوطــان أمـانًا أنت في قلبي».

ودعت له قائلة: "يا رب كما هوّنت حمله وولادته عليّ، هوّن عليه كل أوجاع قلبه، التي يخجل من بوحها لي".

وحصد منشور الفنانة حنان ترك، تفاعلًا واسعًا، وجدلًا بعد الدعاء لنجلها، وعلّق على الصور العديد من الفنانين أبرزهم حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة، والفنانة هند صبري التي اندهشت من مرور السنوات وكتبت: "ما شاء الله بقى راجل ربنا يحفظه ويصونه".