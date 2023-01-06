الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على منطقتين فى دونيتسك

دونيتسك
دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لدونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.

وقال المكتب، في بيانٍ نشره عبر تليجرام، إنه تم تسجيل عملية قصف من قبل القوات الأوكرانية لبلدة كوراخوفو بأربع قذائف من عيار 155 ملم.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

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الناتو: من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا

روسيا تتهم الولايات المتحدة بعدم الرغبة فى إنهاء الحرب الأوكرانية

واتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الخميس، واشنطن بعدم الرغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو قبل أكثر من 10 أشهر، بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بناقلات جند مدرعة.

وقال أنتونوف في واشنطن، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الحكومية، إن جميع التحركات الأمريكية الأخيرة "تظهر بشكل مباشر أن واشنطن ليست لديها رغبة في حل سياسي في أوكرانيا".

وأضاف السفير الروسي: "ينبغي ألا يكون هناك أدنى شك لأي أحد بشأن من هو المسئول عن إطالة أمد الصراع الأخير".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا تزويد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة، وهي أول مركبات قتال مشاة ذات تصميم غربي ستتسلمها كييف.

كما تأتي بعد قرار فرنسي بتوريد مركبات استطلاع لكييف وصفت بـ"الدبابات الخفيفة" في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال أنتونوف إن الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تفتقر إلى "الطبيعة الدفاعية" كما تدعي الدول الغربية.

وأضاف السفير الروسي أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية للمشاة يعد تأكيدًا على أن "الولايات المتحدة لن تستمع إلى الدعوات المتكررة من الجانب الروسي لأخذ التداعيات المحتملة لمثل هذا المسار الخطير لواشنطن في الاعتبار".

دونيتسك القوات الأوكرانية المدنيين القوات الروسية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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