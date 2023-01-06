الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا

ينس شتولتنبرج
ينس شتولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، الخميس، إنه من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا.

 

جاء ذلك خلال حضور أمين عام الناتو "المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية"، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لحلف الناتو على موقعه الإلكتروني. 

 

وتابع شتولتنبرج: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد غير خططه وأهدافه في أوكرانيا، لذلك فإنه من الخطر التقليل من شأن روسيا".

 

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن "النظام السياسي في روسيا يريد أن يرى أوروبا مختلفة والسيطرة على دول الجوار ويرى في الحرية والديمقراطية تهديدًا له" - على حد وصفه.

 

كما أوضح أيضًا أن الجانب الروسي حشد 200 ألف جندي إضافي بالفعل، مشددًا على مواصلة الدول الغربية لدعمها العسكري لأوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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