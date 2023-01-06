رئيس جامعة بنها يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ببرقيات تهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة، والأنبا نوفير مطران شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة بنها في برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات وبهذه المناسبة الكريمة وأود أن أعرب لنيافتكم عن إعتزازي واعتزاز جامعة بنها بمواقفكم العظيمة ومشاركتكم الجامعة كل مناسباتها ودعمكم المستمر للجامعة مؤكدين ولائكم المطلق لمصر وشعبها العظيم".

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة قد راعت في جداول امتحانات الطلاب تفريغ أيام السادس والسابع، والثامن عشر والتاسع عشر من يناير من جميع أعمال الامتحانات لمشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد.

كما أكد رئيس الجامعة، وحدة أبناء الجامعة وجميع منسوبيها والمحافظة كنسيج وطني واحد، متمنيًا لجامعة بنها ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.