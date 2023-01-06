الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختتام الدورات الطبية التخصصية بـ 3 مستشفيات في الإسكندرية

ختام الدورات التدريبية
ختام الدورات التدريبية الطبية

اختتمت الدورات الطبية التخصصية الثلاثة، التى أقيمت بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، والتي  استمرت لمدة 5 أيام وحضرها 25 متدرب من الأطباء والتمريض، وحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية واستشاريي وزارة الصحة.

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وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن  الدورات ضمت دورة حول "آلام البطن الحادة Acute Abdomen" ـ عقدت بمستشفى الجمهورية، ودورة حول "نزيف المستقيم Bleeding per rectum" بمستشفى حميات الإسكندرية ودورة حول "الحفاظ على الأطراف فى حالة القدم السكرى Limb saving - Diabetic foot" بمستشفى رأس التين العام.

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وكرم الدكتور أشرف الإتربي، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والفريق المرافق له، الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ميرفت السيد، وكيلة المديرية للطب العلاجى والمشرفة على الدورات ، والدكتورة أمل البرنس، مديرة مستشفى حميات الإسكندرية، والدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الجمهورية العام،  والدكتورة إيناس العجمي، مديرة مستشفى رأس التين العام ، كما تم تسليم شهادات حضور الدورة للمتدربين.

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وكانت قد نظمت صحة الإسكندرية الأسبوع الماضي يوم علمي  طبي بمستشفى رأس التين بحضور عدد من المتخصصين، وقالت الدكتورة هبة الخيارى- مديرة إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم بمستشفى رأس التين العام انعقاد يوم علمى، حضره عدد من الأطباء والكيميائيين من العاملين بمعامل المستشفيات ومديري معامل المناطق، بهدف رفع كفاءة المعامل بالمستشفيات العامة.

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الدورات الطبية التخصصية مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 25 متدرب الإسكندرية وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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