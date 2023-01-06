الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: الرئيس السيسي مهتم بتوفير أفضل الخدمات لذوي الهمم في مصر

شاطئ المندرة
شاطئ المندرة

نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، تقريرًا عن افتتاح مصر أول شاطئ للمكفوفين وضعاف البصر في المندرة بالإسكندرية.

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم، لافتًا إلى أن الحكومة سنت العديد من التشريعات وفرضت عقوبات أكثر صرامة للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب التقرير، فإن الشاطئ يقع في بقعة مشمسة على طول شواطئ الإسكندرية الصاخبة، ثاني أكبر مدينة في مصر، تتنقل مجموعة من مرتادي الشواطئ ويمرحون في البحر، لكن هذا ليس شاطئًا عاديًا.

ولفت إلى التمسك بالحواجز والحبال العائمة ، مع العلم أن رجال الإنقاذ اليقظين قريبون، كل شخص تقريبًا هنا مكفوف أو ضعيف البصر، يعتبر شاطئ المندرة الأول من نوعه في أكثر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، وهو مصمم خصيصًا بحيث يكون في متناول السباحين ذوي الإعاقات الجسدية، بالنسبة للكثيرين، إنه أكثر من مجرد يوم من المرح والاسترخاء - إنه نافذة نادرة للتمكين.

افتتح شاطئ المندرة في عام 2021 للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وخضع لتجديد آخر العام الماضي، عندما تم افتتاح الشاطئ الذي تم تجديده مرة أخرى في يونيو، في ذروة موسم الصيف في مصر، كان بإمكان الآلاف من المواطنين الذين يعانون من إعاقات بصرية السباحة بأمان في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​الهادئة.

الاشخاص ذوي الاعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح الكراسي المتحركة أول شاطئ للمكفوفين صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية

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