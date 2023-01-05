الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بداية الترم الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

بداية الترم الثاني
بداية الترم الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

ارتفعت معدلات البحث عن بداية الترم الثاني 2023، بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات نصف العام الدراسي أو الآخرين الذين يستعدون بالفعل لخوض امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري “2022-2023” من أجل معرفة مدة إجازة نصف العام.

بداية الترم الثاني 2023

في هذا التقرير نوضح لكم موعد بداية الترم الثاني 2023 وفق الخريطة الزمنية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس 9 فبراير 2023، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بدايًة من 11 فبراير 2023 للمدارس التي تعمل من يوم السبت ويوم 12 فبراير للمدارس الأخرى.

وتكون مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022 إلى 97 يومًا على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والصف الثالث الاعدادي يوم 6 مايو 2023.

ويكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.
 

إجازة نصف العام  2023 

وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي من يوم 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

امتحانات الترم الأول 2023 
وانطلقت من اليوم الخميس امتحانات الترم الأول بداية من الصف السادس الابتدائي والأول الاعدادي.

وتبدأ على مدار الأيام القليلة المقبلة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.
 

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الاعدادي  بمحافظة القاهرة كالتالي:

الأربعاء 18 يناير 2022
-  امتحان اللغة العربية والخط والإملاء 

- امتحان التربية الدينية 

السبت 21 يناير 2022
-  امتحان الدراسات الاجتماعية 

- امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

الأحد 22 يناير 2022
-  امتحان الجبر والإحصاء 

- امتحان التربية الفنية 

الإثنين 23 يناير 2022
- امتحان اللغة الأجنبية 

الثلاثاء 24 يناير 2022
- امتحان مادة الهندسة 

الأربعاء 25 يناير 2022
- امتحان العلوم 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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