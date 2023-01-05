بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

أصيب 4 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق “الخارجة - أسيوط” في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج

وتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري بالكيلو 140 بطريق “الخارجة - أسيوط”.

وتبين إصابة كل من: محمد عبد الخالق أحمد 33 سنه، و حسين شعبان ثابت 32 سنه ، ونادر حاتم حداد 38 سنه ، وخالد سيد عبد المنعم 37 سنة وجميعهم من قرية ناصر التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.