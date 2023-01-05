متحدث «الكهرباء»: 3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات فى سوهاج

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن حجم استثمارات الكهرباء في البنية التحتية في الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة سر»، مع الإعلامي خالد ميري، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حجم استثمارات البنية التحتية للكهرباء في سوهاج بلغت 3 مليارات جنيه، مشددا على اهتمام القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر.

وأضاف أن التغذية الكهربائية للصعيد خلال السنوات الماضية تضاعفت، مشيرا إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لحل مشاكل المواطنين.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في التغذية الكهربائية بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن هناك خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى من المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تطوير البينية التحتية للكهرباء شملت جميع محافظات الصعيد بالكامل وليست محافظة سوهاج فقط.