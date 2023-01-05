الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبدأ 10 يونيو.. موعد امتحانات الثانوية العامة ونظام الامتحانات 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يُكثف طلاب الثانوية العامة البحث عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2023، كون امتحانات الثانوية العامة 2023 والمواصفات النهائية للاختبارات، تشغل بال واهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، إذ تعد الثانوية العامة سنة مصيرية تحدد الطريق الذي سيؤول إليه مستقبل الطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي السطور التالية، يوضح «الدستور»، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الأسئلة وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 للترم الأول

مواصفات ونظام امتحانات الثانوية العامة 2023

تأتي مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي:

- امتحانات الثانوية العامة 2023 أوبن بوك.

- يتم الاستعانة بكراسة المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2023 .

- امتحانات الثانوية العامة 2023 تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد.

- الأسئلة المقالية لا تتعدى 15٪ من امتحانات الثانوية العامة 2023 حسب طبيعة كل مادة.

- الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2023 بالبابل شيت، والتي تأتي بنسبة 85% من إجمالي الامتحان.

- الإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 في كراسة الأسئلة.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري لضمان عدم وجود أخطاء، كما أن ورقة الامتحانات ستكون مزودة بـ باركود بجانب اسم الطالب وداخل كراسة الإجابة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الوقت الحالي، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لكن من المفترض أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وجاءت آخر توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، متضمنًة تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة وعلى آلية وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة له، الطلاب وأولياء الأمور من أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بصيغة واضحة حتى يتثنى للطلاب الإجابة بشكل واضح بدون تأويلات مختلفة.

وحددت وزارة التربية والتعليم كود دفع مصاريف استمارة الثانوية العامة، والتي تعد إحدى الإجراءات الأساسية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023، في منافذ فوري وهذا الكود هو 66610 لطلاب الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية، وقد يختلف كود دفع مصاريف استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل والخدمات.

الثانوية امتحانات الثانوية العامة 2023 موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 مواصفات امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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