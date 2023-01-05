أيام قليلة، تفصلنا عن بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري “2022-2023"، ما يجعل الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن جدول امتحانات أبنائهم ومنهم من يبحث عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023.

نعرض لكم في السطور التالية جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023 والاستعدادت اللازمة لها..



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023

بدأ امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة بداية من اليوم الخميس 5 يناير، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

وتُستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء.

ويوم الإثنين الموافق 9 يناير، امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

ويوم الثلاثاء الموافق 10 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء الموافق 11 يناير، امتحان الهندسة.

يوم الخميس الموافق 12 يناير، امتحان مادة العلوم.



جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي بمحافظة الجيزة

يوم الإثنين 9 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأربعاء 11 يناير 2023، امتحان الهندسة والعلوم.

يوم السبت 14 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

يوم الاثنين 16 يناير 2023، امتحان الدراسات الاجتماعية.



شكل امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي

تُعقد امتحانات الصف الاول الاعدادي ورقيًا في المدارس، ويتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، نماذج استرشادية لطلاب الصف الأول الإعدادي، يمكن مراجعتها والاستفادة منها لتدرب الطلاب على شكل الأسئلة في النظام الجديد.

ويمكن الوصول لهذه النماذج من خلال الرابط التالي..

https://moe.gov.eg/ar/prep1/

وتضم النماذج الاسترشادية للصف الاول الاعدادي وهي..

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات