الأربعاء.. تكريم المترجم السيد إمام في برنامج «العودة إلي الجذور»

ضمن فعاليات برنامج العودة إلي الجذور، يقيم قصر ثقافة دمنهور، أمسية ثقافية لتكريم الناقد والمترجم السيد إمام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري.

هذا ويشارك في الأمسية كل من: الكاتب صلاح اللقاني، رضا إمام، الشاعر عمرو الشيخ، ويديرها الشاعر سعيد عبد المقصود.

وبرنامج العودة إلي الجذور، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهدف إلي تكريم أدباء مصر ومبدعيها من كتاب وشعراء في مسقط رأسهم، والأماكن التي شبوا وقضوا فيها طفولتهم الأولي وصباهم.

والكاتب “السيد إمام”، مترجم وناقد، نال العديد من الجوائز والتكريمات، كان آخرها من أبرز المكرمين في مبادرة الشارقة لتكريم الرموز والشخصيات الثقافية الإبداعية.

ترجم السيد إمام للمكتبة العربية العشرات من المؤلفات والكتب النقدية والدراسات الفكرية، نذكر من بينها: “الخروج من مصر.. مشاهدات ومجادلات لسيرة ذاتية”، والكتاب عن السيرة الذاتية للمفكر المصري إيهاب حسن، وصدر الكتاب في جزئين عن دار العين للنشر.

كتاب “تعليم ما بعد الحداثة .. المتخيل والنتظرية”، من تأليف براندا مارشال، والكتاب صدر عن المركز القومي للترجمة. وعن القومي للترجمة أيضا، صدر للمترجم السيد إمام، موسوعة “ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية” لأورليش مارزوف، وكتاب “العولمة نص أساس” للمفكر جورج ريتز، “قاموس السرديات” من تأليف جيرالد برنس، “فكرة ما بعد الحداثة” لــ كريستوفر باتلر.

بالإضافة إلى ترجماته الأخري والصادرة عن دار شهريار العراقية، ومن بينها: “الميتافكشن” للباحثة باتريشيا ووه، “تقطيع أوصال أوروفيوس”، “أدب الصمت.. هنري ميللر وصامويل بيكيت” ــ “أقنعة بارت” لـ جوناثان كلر ــ ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب آخر تحت عنوان “الشعرية البنيوية” ــ “الأيدلوجيا والخطاب” لــ فان ديك ــ “تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة”، للمفكر إيهاب حسن، ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب “النقد النظير .. سبعة تأملات في العصر”، وكتاب آخر بعنوان “أوديب أو تطور ما بعد الحداثة” ــ “التوسل بالبنيوية” لـ ديفيد لودج وغيرها الكثير من الترجمات التي قدمها الناقد والمترجم السيد إمام إلي قراء اللغة العربية.