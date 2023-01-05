أبو جريشة يواجه بوبو.. منافسة قوية بين أبناء اليماني والكأس في «كابيتانو مصر»

انطلقت الحلقة الخامسة من برنامج كابيتانو مصر قبل قليل بين فريقي «أبو جريشة وبوبو» بالمجموعة الثانية من بطولة كابيتانو مصر لتشهد الحلقة منافسة قوية بين أبناء الكابتن محمد اليماني والكابتن أحمد الكاس في «كابيتانو مصر».

الحلقة الخامسة من برنامج كابيتانو مصر

وبدأت الحلقة قبل قليل باستعراض ما تم في الحلقات الماضية ثم حل الساحر الشاب كريس المصري ضيفا على الأطفال وقدم لهم فقرة ترفيهيمة مميزة قدم من خلالها مجموعة من ألعاب خفة اليد التي تفاعل معها الشباب بشدة.

انطلقت الآن 5 حلقات البرنامج الأقوى في اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» عبر قناة ON وهو البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومن المقرر أن يقدم فريقا من الفائزين باللقب ومن المقرر أن تقدم حلقة اليوم تجربة مختلفة ومباراة جديدة.

تضمنت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر" يوم الجمعة لقاء رياضيا بين فريق الكابتن الراحل حمادة إمام والكابتن محمد لطيف، لينتهي اللقاء بفوز فريق الكابتن محمد لطيف، وحصول ابن الفريق مصطفى زارع على الشارة الذهبية نتيجة أدائه المميز بالمباراة.

"كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر.

وعبر بيان صحفي، أكد برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد.

وشدد على أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .