الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء النجار: العائلة المقدسة منحت البركة لأرض مصر وشعبها

صفاء النجار
صفاء النجار

علقت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، على الاحتفالات السنوية بأعياد الميلاد.
وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر دائماً مرتبطة بالسيد المسيح ارتباطا كبيرا، والسيد المسيح مرتبط بها ارتباطا قويا منذ أن وصل إليها بصحبة والدته السيدة مريم والقديس يوسف النجار هرباً من القتل ومكثوا في مصر بحسب التقديرات التاريخية مدة 3 سنوات ونصف أو أكثر قليلاً.

وأضافت أن عمر السيد المسيح كان وقتها بين عمر سنة ونصف وعامين في رحاب وادي النيل وفوق أرض مصر الطيبة وعلى ضفاف النيل وجدت العائلة المقدسة الأمان والحماية.

وأشارت إلى أن العائلة المقدسة بدورها منحت البركة لأرض مصر وشعبها "مبارك شعب مصر"، ونقدر نتعرف على تفاصيل الرحلة المقدسة في كتاب رحلة العائلة المقدسة.

وأكدت أن رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر لم تكن رحلة هروبه وإنما رسالة وما زالت أرض مصر الطيبة تحتفظ بالذكريات والبركات هذه الرحلة التاريخية الفريدة، موضحة أن الفنانين المصريين والعالميين اهتموا بتوثيقها لأنه موجودة في العديد من الثقافات عند كثير من الشعوب والأمم في أنحاء متفرقة من العالم شرقاً وغرباً.

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