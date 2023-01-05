الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مواسير نحاسية من موقع شركة بالتجمع

متهمين
متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس 3 أشخاص بتهمة سرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية من موقع عمل تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حبس ٣ اشخاص سرقة المواسير النحاسية الأسلاك الكهربائية التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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