حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مواسير نحاسية من موقع شركة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس 3 أشخاص بتهمة سرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية من موقع عمل تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.