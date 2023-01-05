مع اقتراب موعد الشهر الكريم والذي يحل موعده فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023، يبدأ البحث عن أسعار السلع في معارض “أهلا رمضان” 2023 وأماكن المعارض التي تقيمها الحكومة كل عام لدعم المواطنين بالسلع المدعمة والمخفضة من الدولة.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

في هذا التقرير، نوضح لكم أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 مع انطلاق المعارض من اليوم الخميس 5 يناير 2023 بالمحافظات، وتستمر حتى نهاية شهر أبريل.

الأسعار التي يتم وضعها هي أسعار تقريبية للأسعار التي ستطرحها الشركات المصنعة بمنافذ المعارض..

سعر كيلو الأرز 5٪ بسعر 15 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الأرز السائب 14 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الدقيق 15 جنيها.

سعر الزيت 750 مل بسعر 35 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي 140 جنيها.

طبق بيض أبيض 30 بيضة 79 جنيه.

زيت 800 مللي خليط 25 جنيه.

زيت قلية خليط 2.1 لتر بسعر 81 جنيه.

أرز 1 كيلو 14.5 جنيه.

دقيق 1 كيلو 16.75 جنيه.

سكر 1 كيلو 14.5 جنيه.

مكرونة الملكة 500 جرام 8 جنيهات.

مكرونة لمتنا 400 جرام 8 جنيهات.

خل 900 مللي 6.5 جنيه.

زجاجة زيت لتر 33 جنيها.

سمن نباتي 40 جنيها.

سمن حلوب 60 جنيها.

سمن روابي 93 جنيها.

المكرونة 400 جرام 6 جنيهات لأي نوع.

سكر 900 جرام 15 جنيهًا.

كيلو أرز 14 جنيهًا.

شاي العروسة 250 جرام بسعر 33 جنيها.

زيت قلية 1.2 لتر بسعر 120 جنيها.

زيت رودس 800 مللي ذرة 46 جنيها.

زيت رودس 800 مللي عباد 47 جنيها.

زيت شطارة 1 لتر 50 جنيها.

عدد 3 تونة عرض بسعر 50 جنيهًا.

كاتشب 1 كيلو 25 جنيها.

خل 2 زجاجة 1 لتر 15 جنيها.

علبة حلاوة 300 جرام بسعر 35 جنيها.

جبنة عرب لاند 500 جرام بسعر 25 جنيها.

أرز البدر 18 جنيها، أرز العالمين 16 جنيها.

مكرونة “لمتنا” 400 جرام بسعر 8 جنيهات عرض لمدة يومين بدلا من 10 جنيهات.

جبنة عبور لاند ودومتي 500 جرام بسعر 27.99 جنيه.

جبنة عبور لاند زنة 1/8 بسعر 8 جنيهات، وزنة 250 جرام بسعر 10.99 جنيه.

علبة كوفي ميكس أظرف بسعر 29 جنيها.

باكتة أعشاب 60 ظرفا بسعر 14.99 جنيه.

صلصة هارفست 24 ظرفا 40 جنيها





معارض أهلا رمضان 2023

تأتي هذه المعارض بعد توجيه وزير التموين بإنشاء معارض أهلا رمضان بداية من يناير 2023؛ بحيث يتم إنشاء معارض 5 متر بكل محافظة وبتخفيضات لا تقل عن ‏الـ 30% ويتم نشر تلك المعارض أيضا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين.‏

كذلك يتم زيادة عدد الشوادر وبالتالي زيادة المعروض من السلع الغذائية، وأهمها شوادر أهلا رمضان في منافذ جمعيتي وبدالي التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

إنشاء ‏معارض أهلاً رمضان، بمدينه كوم أمبو بأسوان وجاري إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة.

إنشاء معرض بمدينه الأقصر من أصل 6 معارض ‏تسعى مديرية التموين هناك إلى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام.

معرض بمحافظه ‏المنيا بالعدوى.

معرض بمدينه ملوي من أصل 9 معارض ‏سيتم إنشاؤها بالمحافظة.

معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم إنشاؤها بالمحافظة.

فتح معرض أهلاً رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.