الأكثر بحثًا.. جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023

يستحوذ موضوع جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023، على اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب للتحقق من موعده والاستعداد لامتحانات الترم الأول للعام الدراسي “2022-2023”.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023



نوضح لكم في السطور التالية جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2023 والنماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلاب للاستعداد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة

انطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي للترم الأول بمحافظة القاهرة، اعتبارًَا من اليوم الخميس 5 يناير 2023 بمادة اللغة العربية وتنتهي 11 يناير.

ويُستكمل الجدول كالتالي..

الإثنين 9 يناير 2023 دراسات من 9 لـ 10:30 صباحا وتربية دينية 11 لـ12:30 مساءًا.

الثلاثاء 10 يناير لغة إنجليزية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا وعلوم من 11 لـ12:30 مساءًا.

الأربعاء 11 يناير 2023 رياضيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة



مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بمحافظة الجيزة:

يوم الأحد 15 يناير 2023

مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

يوم الإثنين 16 يناير 2023

مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء 17 يناير 2023

مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

يوم الأربعاء 18 يناير 2023

مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

نماذج استرشادية لطلاب الصف السادس الابتدائي



وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج للصف السادس الابتدائي 2023 كي يستعد الطلاب للامتحانات بالاستعانة بها، وذلك عبر موقعها الرسمي والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/primary6/

تضم نماذج الوزارة للصف السادس الابتدائي 2023 الآتي

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات