السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وجبات على التسخين.. لخدمة المرضى في عيد الميلاد المجيد

وجبات
وجبات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وعن اهتمام الكنيسة بالمرضى والمقعدين في فترة العيد، قالت تاسوني عزة، مسؤولة بخدمة  المرضى  باحدى كنائس جنوب القاهرة، إنه بخلاف ملابس العيد وكرتونة العيد والعيدية، تعمل كنيستها على عمل وجبات لليلة العيد على التسخين فقط وتوجه للمرضي الذين لا يقدرون على اتمام اكلات العيد، وغالبا ما تتكون الوجبة من قطعة كبيرة من «المكرونة البشاميل وربع فرخة وقطعتين من الكفتة وقطعتين من الطرب وقطعتين من البانية وقطعتين من اللحم المحمر» هذا بالاضافة الى نوع من الحلوى والفاكهة وعلبتين من اللبن صغير الحجم منزوع الدسم.
كما تؤكد ان الكنيسة توفر عدد من الخادمات المتطوعات اللواتي يذهبن لمنازل المرضى الفقراء لتنظيفها ليفرحن بالعيد.
هذا وترأس قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الالهي احتفالات بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور لفيف من اساقفة الكنيسة واعضاء المجمع المقدس.
بينما ترأس كذلك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الانجيلية، احتفالات الكنيسة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، الكائنة بالشيخ ريحان، بميدان التحرير، بقصر النيل.
بينما تحتفل الكنائس الغربية الروم الارثوذكس والاسقفية والكاثوليكية التي احتفلت بالميلاد يوم 25 ديسمبر، حاليا بعيد الظهور الالهي او عيد الغطاس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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