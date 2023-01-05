الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الزيارة
الزيارة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة للأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والأخوة المسيحيين وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنيا لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هي نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية فتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية، مؤكداً على عمق مشاعر الإخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري.

جاء ذلك خلال زيارته المسائية منذ قليل، لمقر مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأمن والأمان والاستقرار الاخوة المسيحيين اسقف الزقازيق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التقدم والازدهار التنمية والبناء

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