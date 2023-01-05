«القاهرة الإخبارية» تحصل على وثيقة البيان المشترك بين رئيس النواب ورئيس المجلس الأعلى الليبي

حصلت “القاهرة الإخبارية” على نص من البيان المشترك بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، بشأن الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك عقب اجتماع في مقر البرلمان المصري بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفيما يلي نص الوثيقة:

الاتفاق على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين.

الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية التي تتعلق بالأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وفي نهاية الوثيقة تقدم الطرفان بالشكر لمصر قيادة وشعبا باحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء المحاثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما وجه البيان الشكر لعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة والشريكة.