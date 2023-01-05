الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي رفع التهميش عن الصعيد بحزمة مشروعات قومية عملاقة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن محافظات الجمهورية تشهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الثمانية السابقة وعلى الأخص محافظات الصعيد التى كانت تعانى مم التهميش ومن ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليرفع عنها التهميش من خلال حزمة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف هندى، في تصريح له اليوم، أن خطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة 2030 تهدف لتحقيق تنمية شاملة بمختلف المحافظات ومن ثم الاهتمام بتطوير الصعيد على وجه الخصوص يأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، بما يجعل المحافظات أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمقومات المتاحة بهذه المحافظات على وجه التحديد.

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وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة المواطنين وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والمبادرات بمختلف محافظات الجمهورية الهدف منها توفير فرص عمل وتحقيق تنمية حقيقة فى الوقت الذى تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة التى تساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع هندى: “برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد نموذج تنموى متكامل أحدث نقلة نوعية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال”. 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات القومية الهامة، خلال زيارته لقرية «أم دومة» التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، إحدى قرى «حياة كريمة»، تشمل زيارة الرئيس افتتاح مستشفى سوهاج التعليمي، وزيارة  جامعة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار مشروعات حياة كريمة التي يقوم بها، فضلا عن مشروعات المنطقة الصناعية بغرب جرجا.

وحظيت محافظة سوهاج في عهد الرئيس السيسي باهتمام كبير، أبرزها محور جرجا العلوي الذي يربط مركز جرجا بدار السلام على النيل، وكذلك افتتاح متحف سوهاجي القومي وعدد من الوحدات السكنية بمدينة سوهاج الجديدة، وافتتاح محور كوبري طما العلوي على النيل.

اقتصادية النواب الاقتصادية الاستثمارات الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية بمحافظات الصعيد لجنة الشئون الاقتصادية سوهاج

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