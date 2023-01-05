جمهور الأوبرا يشهد «عقاب المهرج الأحدب» لمدة 3 أيام على المسرح الكبير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، رائعة المؤلف الايطالى جوزيبى فيردى، «أوبرا ريجوليتو» بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل، وكورال أوبرا القاهرة تدريب وقيادة مينا حنا، ومن إخراج حازم رشدى، في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 11، 12، 13 يناير على المسرح الكبير، بمناسبة مرور 154 عام على تقديمها لأول مرة فى مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1869.

أوبرا «ريجوليتو» كتبها فيردي مستلهما مسرحية فيكتور هوجو التاريخية «الملك يمرح»، ووضع نصها الغنائى (الليبرتو) فرانسيسكو ماريا بياف، وظهرت للنور للمرة الأولى بمدينة فينسيا الإيطالية عام 1851، وحققت نجاحا مبهرا ويتم أداءها باللغة الإيطالية ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات في جانبي المسرح وتدور أحداثها حول الدوق المستهتر مانتوا الذى يلقى شباكه على فتاة مجهولة تسكن بيتا متواضعا وتقع في غرامه وفي نفس الوقت يواعد زوجة الدوق تشبرانو الذى يسخر منه ريجوليتو المهرج الأحدب ثقيل الظل فاضحا إياه، ويدبر أفراد الحاشية مكيدة للمهرج بعد أن وصلتهم اخبار مغامراته العاطفية ويتبعونه إلى منزله، حيث يلتقى بابنته الخجولة جيلدا التي عزلها عن العالم وأخفى عنها طبيعة عمله ويختطفونها بعد أن أشركوه معهم وهو يجاريهم ظنا منه أنها خدعة من قبيل الترفيه وحين يرفع العصابة عن عينيه يكتشف أنها ابنته فتصاب الحاشية بالدهشة حين يعرفون الحقيقة ويطلقون سراحها ويقسم ريجوليتو على الانتقام منهم جميعا، فيتفق مع السفاح سبارافوتشيلى على قتل الدوق الذى يرتاد حانته بسبب علاقته بـ مادلينا شقيقته التى تثنيه عن عزمه لإعجابها الشديد بالدوق مع استبداله بأول من يدخل الحانة، ولم يكن سوى جيلدا التى ذهبت لهذا المكان لتضحى بنفسها من أجل انقاذ حبيبها مانتوا رغم خيانته لها وتتلقى الطعنة القاتلة بدلاً منه وحين يفتح والدها الجوال يفاجأ بابنته التى تموت بين يديه طالبة منه المغفرة.

يؤدى الأدوار الرئيسية الباريتون الرومانى فلورين استيفان بالتبادل مع مصطفى محمد فى دور ريجوليتو، السوبرانو رشا طلعت بالتبادل مع داليا فاروق فى دور جيلدا، التينور التشيلى دييجو جودوى بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور الدوق، الباص باريتون عزت غانم بالتبادل مع أحمد الشيمى فى دور سبارافوتشيلى، الميتزوسوبرانو نورستا المرغنى بالتبادل مع أمينة خيرت وليلى إبراهيم فى دورى مادالينا - جيوفانا، الباص رضا الوكيل فى دور مونترومنى، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع تامر توفيق فى دور بورسا، السوبرانو ميجانيو سمير في دور الكونتسا دى شبرانو، الباريتون أسامة جمال فى دور الكونت دى شبرانو، الباريتون أسامة على فى دور ماروللو، السوبرانو إيمان زكريا فى دور باجيو.

صمم الديكور محمد الغرباوي، الإضاءة ياسر شعلان، الصوت محمود عبد اللطيف وأزياء هالة حسن.