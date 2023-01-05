الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. بايدن يلقي خطابا حول أمن الحدود مع المكسيك

بايدن
بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلقاء خطاب يتمحور حول "الأمن على الحدود" الجنوبية للبلاد ، بعد أن بلغت أعداد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتّحدة عبر المكسيك مستويات قياسية.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، "سأدلي غداً الخميس بخطاب حول أمن الحدود"، وكان "بايدن" قد أعلن عزمه على زيارة الحدود مع المكسيك، لكن من دون أن يحدّد متى بالضبط سيقوم بهذه الزيارة.

ويتوجّه الرئيس الأمريكي الإثنين المقبل إلى مكسيكو للمشاركة في قمة مع كلّ من نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا.

وتمثل مسألة الهجرة أمرا حساسا خاصة بالنسبة للبيت الأبيض، الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول مهاجرين عند الحدود مع المكسيك التي تمتد على ثلاثة آلاف كيلومتر.

واستندت سياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة حتى الآن بجزء كبير منها، على تدبير اعتمد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب يقيد كثيرا عمليات الدخول إلى الأراضي الأمريكية بحجة وجود مخاوف صحية.

وكانت هذه الآلية القانونية المعروفة باسم "تايتل 42" (الفصل 42) موضع معارك قضائية عدة. وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر بانتظار البت في جوهر القضية الربيع المقبل، كما تعتبر أزمة الهجرة عند حدود البلاد الجنوبية من المواضيع المفضلة للمعارضة الجمهورية التي تأخذ على جو بايدن تجاهله للقضية وتطلب منه ومن نائبته كامالا هاريس بانتظام التوجه إلى هذه الحدود.

وينتقد الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان الإجراء المعتمد حاليا، والذي يتسم بطرد المهاجرين فورا من دون استفادتهم من أي مسعى قانوني لمعارضة ذلك.

وتحذر ولايات أمريكية عدة من توقع حصول تدفق كبير للمهاجرين ما أن يرفع العمل بـ "تايتل 42"، خاصة وأن وصول المهاجرين بطريقة غير قانونية عند حدود الولايات المتحدة والمسكيك يبلغ مستويات قياسية مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في نوفمبر وحده.

​جو بايدن إلقاء خطاب أمن الحدود الجنوبية تدفق المهاجرين المكسيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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