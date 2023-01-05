الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية: 3 أسلحة لن تسلمها واشنطن لنظام كييف خوفا من روسيا

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعرب الصحفي، بيتر سوتشيو، في مقال لصحيفة 19FortyFive، عن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا أبدا بطائرات إف-16 ، ودبابات Abrams، ومنظومات ATACMS.

 

وقال الصحفي أن هناك ثلاثة أسباب لذلك، أولها أن موسكو قد تنظر إلى تسليم مقاتلات "إف-16" على أنه دخول مباشر لحلف "الناتو" في النزاع الأوكراني.

 

وأضاف: "أما بالنسبة للدبابات، فحسب رأي البنتاجون، فإن إرسالها سيضر أكثر مما ينفع".

 

وبالنسبة للسبب الثالث، أشار سوتشيو إلى إمكانية استخدام قوات كييف صواريخ ATACMSلشن ضربات ضد روسيا، وهو ما تخشاه واشنطن.

 

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بعربات قتالية Bradley

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