أمين عمر يسخر من عقوبات جماهير الزمالك

عبر الحكم الدولي أمين عمر، عن عدم رضاه عن عقوبات رابطة الأندية المحترفة، التي أعلنت اليوم الأربعاء، ضد جماهير الزمالك، عما بدر منهم تجاه طاقم الحكام بعد مباراة فريقهم ضد أسوان.

ونشر أمين عمر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وضع فيه 4 وجوه وعلق بقوله: "بس"، في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار.

وقررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية تبلغ 25 ألف جنيه على القلعة البيضاء، لاعتراض الجهاز الفني والإداري بصورة جماعية على حكم المباراة.

كما قررت فرض غرامة تبلغ 20 ألف جنيه على المدير الفني للزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المواجهة.

وحرمت الرابطة عددا من جماهير الزمالك، وعددهم 1232 مشجعا، من حضور مباراتين، لما بدر منهم خلال المباراة.

