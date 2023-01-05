الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمين عمر يسخر من عقوبات جماهير الزمالك

الحكم أمين عمر
الحكم أمين عمر

عبر الحكم الدولي أمين عمر، عن عدم رضاه عن عقوبات رابطة الأندية المحترفة، التي أعلنت اليوم الأربعاء، ضد جماهير الزمالك، عما بدر منهم تجاه طاقم الحكام بعد مباراة فريقهم ضد أسوان.

ونشر أمين عمر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وضع فيه 4 وجوه وعلق بقوله: "بس"، في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار.

لا يتوفر وصف.

وقررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية تبلغ 25 ألف جنيه على القلعة البيضاء، لاعتراض الجهاز الفني والإداري بصورة جماعية على حكم المباراة.

كما قررت فرض غرامة تبلغ 20 ألف جنيه على المدير الفني للزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المواجهة.

وحرمت الرابطة عددا من جماهير الزمالك، وعددهم 1232 مشجعا، من حضور مباراتين، لما بدر منهم خلال المباراة.
 

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