الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-1-2022 فى جميع الدوريات

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي عن مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري المصري أو السعودي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات، وهو ما تستعرضه لكم الدستور فى السطور التالية.

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-5-2023

تستمر المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري هذا الموسم محتدمة، حيث تشهد اليوم مباراتين بين الأهلي وإنبي، والزمالك والداخلية.

على الصعيد الأوروبي توجد مباراة قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

كما ستقام عدد من المباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا.

أما عربيًا، فلا صوت يعلو فوق صوت الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، التي ستشهد قمة الاتحاد والهلال، وقد يشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى مع النصر أمام الطائي.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي ضد الأهلي (17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 1.

الزمالك ضد الداخلية (19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 2.

شاهد.. كريستيانو يلتقى رونالدو ووزير الرياضة السعودى فى «ليالى الدرعية»

سجل إصابات يعقوبو يهدد انضمامه إلى الأهلى

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد مانشستر سيتي (22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports Premium HD 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الرائد  14:30  بتوقيت القاهرة،  15:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 2

النصر ضد الطائي ( 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 1

الاتحاد ضد الهلال ( 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 1

الوحدة ضد الشباب (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 2

مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي النصر الاهلى الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

ارتفاع تاريخى.. سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 5-1-2023

الصحة: مستشفيات المؤسسة العلاجية بها جميع الخدمات أبرزها عمليات القلب المفتوح

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

زيلينسكى: روسيا تخطط لشن هجوم كبير

سيفتتحه الرئيس السيسى اليوم.. تفاصيل المشروع السكنى فى سوهاج

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى