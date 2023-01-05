مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-1-2022 فى جميع الدوريات

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي عن مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري المصري أو السعودي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات، وهو ما تستعرضه لكم الدستور فى السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-5-2023

تستمر المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري هذا الموسم محتدمة، حيث تشهد اليوم مباراتين بين الأهلي وإنبي، والزمالك والداخلية.

على الصعيد الأوروبي توجد مباراة قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

كما ستقام عدد من المباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا.

أما عربيًا، فلا صوت يعلو فوق صوت الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، التي ستشهد قمة الاتحاد والهلال، وقد يشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى مع النصر أمام الطائي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي ضد الأهلي (17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 1.

الزمالك ضد الداخلية (19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد مانشستر سيتي (22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports Premium HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الرائد 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 2

النصر ضد الطائي ( 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 1

الاتحاد ضد الهلال ( 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 1

الوحدة ضد الشباب (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC HD 2