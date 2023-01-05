شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير صفقة يعقوبو مع الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو أفي البرتغالي والذي يسعى الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" " يعقوبو خضع لفحص طبي وكانت التقارير طبيعية لكن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي طلب عمل أشعة مرة أخرى للاعب خاصةً أنه كان يعاني من مشكلة في الركبة".

وأضاف " الأشعة التي خضع لها يعقوبو سيتم فحصها غدا مع تقرير طبي شامل وفي حال التأكد من سلامته ستنتهي إجراءات التعاقد سريعًا، أما في حال هناك شك سيفكر الأهلي في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء".

وأتم " الأهلي سيحاول اختباره لنهاية الموسم أو سيتراجع عن الصفقة تمامًا ويبدأ رحلة البحث عن مهاجم جديد".