الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دجيكو يجرع نابولى مرارة الهزيمة الأولى فى الدورى الإيطالى ويقود إنتر للانتصار

إنتر ونابولي
إنتر ونابولي

حقق فريق إنتر انتصارًا هامًا على ضيفه نابولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي مياتزا في قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا إي” موسم 2022-2023.

 

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 56، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى من زميله فيديريكو ديماركو، ليهدي “إنتر” نقاط الانتصار الثلاث، مجرعًا نابولي مرارة الهزيمة للمرة الأولى في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر لـ 33 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد نابولي عند 41 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

 

تشكيل إنتر أمام نابولي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر أمام نابولي في الدوري الإيطالي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميخيتاريان - ماتيو دارميان

خط الهجوم: إيدين دجيكو - روميلو لوكاكو

 

تشكيل نابولي أمام إنتر في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل نابولي أمام إنتر في الدوري الإيطالي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رحماني - ميناي - ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيا بوليتانو - فيكتور أوسيمين - كفاراتسكيليا

ويحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد إنتر في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

 

تاريخ مواجهات إنتر ميلان ونابولي

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات إنتر ميلان ونابولي قبل القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإيطالي، وذلك على النحو التالي: 

- تحمل مباراة اليوم رقم 153 في تاريخ مواجهات إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.

- والتقى الفريقان في 152 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالهم إنتر ميلان الفوز في 68 مباراة، مقابل 46 انتصارًا لفريق نابولي، بينما تعادلا في 38 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو إنتر ميلان 218 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 186 هدفًا من قِبل لاعبي نابولي.

- وكانت أول مباراة جمعت بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي في عام 1984، وانتهت بفوز النيراتزوري بنتيجة 2-1.

- بينما كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، في فبراير 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

إنتر نابولى الدورى الايطالى دجيكو إدين دجيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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