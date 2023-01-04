الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس اتحاد بنوك مصر يحذر المواطنين من كسر شهادات الـ18%

محمد الإتربي
محمد الإتربي

تقدم محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بنصيحة للشعب المصري بعدم كسر شهادة الـ18% حتى لا يتعرض للخسائر الطائلة.

شهادة الـ18%

وأكد محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لديها موارد بالعملة الأجنبية، ولكن القطاع المصرفي لا يرى ذلك حتى الآن، ولهذا يجب على المواطنين توخي الحذر مع الحرص على ترك شهادة الاستثمار الـ18% دون كسرها الفترة الحالية.

عملاء البنوك

وأضاف في حديثه، أن المواطنين الذين يمتلكون شهادات استثمارية الـ18%، أمامهم خياران بعائد 25% و22.5%.

 

محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر مساء دى ام سى شهادات ال18 رامي رضوان

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