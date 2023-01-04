رئيس اتحاد بنوك مصر يحذر المواطنين من كسر شهادات الـ18%

تقدم محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بنصيحة للشعب المصري بعدم كسر شهادة الـ18% حتى لا يتعرض للخسائر الطائلة.

شهادة الـ18%

وأكد محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لديها موارد بالعملة الأجنبية، ولكن القطاع المصرفي لا يرى ذلك حتى الآن، ولهذا يجب على المواطنين توخي الحذر مع الحرص على ترك شهادة الاستثمار الـ18% دون كسرها الفترة الحالية.

عملاء البنوك

وأضاف في حديثه، أن المواطنين الذين يمتلكون شهادات استثمارية الـ18%، أمامهم خياران بعائد 25% و22.5%.