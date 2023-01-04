الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الاتحاد الأوروبى» يُناشد أعضاءه فرض اختبارات كورونا على الوافدين الصينيين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

شجع الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء على إلزام الوافدين الصينيين إليها بضرورة إجراء اختبار “كوفيد-19”، مع نتيجة سلبية وألا تقل مدته عن 48 ساعة، بحسب اتفاق تم التوصل اليه بين أعضاء الاتحاد الـ 27.

واتفق خبراء أوروبيون خلال اجتماع يهدف إلى صياغة رد منسق على تزايد الاصابات بكوفيد في الصين.

وتوصل الاجتماع إلى مجموعة توصيات أبرزها “وضع كمامات بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين.. واجراء فحوصات عشوائية عند الوصول أو فحص مياه الصرف الصحي المستخدمة في المطارات والطائرات الوافدة من الصين”.

هل تضرب أزمة كورونا جديدة العالم مع ظهور متحورات أخرى في الصين؟

الصحة العالمية تنتقد الصين

وانتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تعريف الصين الجديد للوفاة الناجمة عن كوفيد ووصفته بـ"الضيق للغاية"، مؤكدًة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد.

وقال المسئول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".  

رئيسة وزراء فرنسا: نقوم بدورنا عند طلب اختبارات من القادمين من الصين

​الإتحاد الأوروبي الصين المسافرين الصينيين ـ كوفيد - 1٩ كورونا

مواد متعلقة

«الصحة العالمية» تنتقد تعريف الصين للوفاة بسبب كوفيد: «ضيق للغاية»

ألمانيا تطالب بتحرك موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القادمين من الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رسائل المواطنين للرئيس السيسى قبل زيارته سوهاج: الصعيد بُكرة فى عيد

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى