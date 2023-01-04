«الاتحاد الأوروبى» يُناشد أعضاءه فرض اختبارات كورونا على الوافدين الصينيين

شجع الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء على إلزام الوافدين الصينيين إليها بضرورة إجراء اختبار “كوفيد-19”، مع نتيجة سلبية وألا تقل مدته عن 48 ساعة، بحسب اتفاق تم التوصل اليه بين أعضاء الاتحاد الـ 27.

واتفق خبراء أوروبيون خلال اجتماع يهدف إلى صياغة رد منسق على تزايد الاصابات بكوفيد في الصين.

وتوصل الاجتماع إلى مجموعة توصيات أبرزها “وضع كمامات بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين.. واجراء فحوصات عشوائية عند الوصول أو فحص مياه الصرف الصحي المستخدمة في المطارات والطائرات الوافدة من الصين”.

الصحة العالمية تنتقد الصين

وانتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تعريف الصين الجديد للوفاة الناجمة عن كوفيد ووصفته بـ"الضيق للغاية"، مؤكدًة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد.

وقال المسئول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".