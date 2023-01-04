الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء فرنسا: نقوم بدورنا عند طلب اختبارات من القادمين من الصين

رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إن فرنسا "تقوم بدورها" من خلال مطالبة المسافرين القادمين من الصين بإجراء فحوصات كورونا، بعد أن واجهت بكين عودة للوباء .


وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية عبر إذاعة "فرانس إنفو": "تقوم حكومتي بدورها من خلال حماية الفرنسيين وطلب الاختبارات. (...) نحن نقوم بذلك وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية وسنواصل القيام بذلك".


وذكرت إليزابيث بورن أنه منذ يوم الأحد، تعهد الركاب الذين كانوا على متن رحلة من الصين إلى فرنسا بقبول إجراء الاختبار عند الوصول، وهو اختبار يخضع أيضًا، عندما يكون إيجابيًا لكشف تسلسله الجيني. هذا يسمح لنا بالحصول على بيانات عن تطور الفيروس. من الواضح أننا نريد التأكد من عدم وجود متغيرات جديدة ". كل هذه القرارات اتخذت بعد اجتماع أولي بين جميع المديرين العامين للصحة في الدول الأوروبية. وقالت "سوف نعقد اجتماعات استشارية". وشددت رئيسة الوزراء على أن "هدفنا، وأعتقد أن جميع العلماء يتفقون على هذه النقطة، هو أن نكون قادرين على مراقبة تطور الوباء".


ومن جانبها، نددت بكين، من خلال وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بفرض اختبارات كوفيد من قبل اثنتي عشرة دولة على المسافرين القادمين من الصين، محذرة من أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة" ردا على ذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

الثروة الحيوانية: ننتج 14 مليا بيضة سنويا.. وطبق البيض الأبيض بـ 76 جنيها

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

فريدة الشوباشى: مواقف الشيخ الشعراوى تضرب أسس الوطنية ولا أتفق مع تصريحاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام