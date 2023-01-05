توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس الدافئ نهارًا على أغلب الأنحاء مع استمرار فرص الأمطار على سواحل وبعض مناطق الدلتا وجنوب سيناء وخليج السويس.

ويصحب الأمطار الرعد أحيانًا وتؤدي لتشكل السيول المحدودة أحيانًا على الصحراء الغربية وجنوب سيناء، لكنها تكون بكميات اعتيادية على المناطق الداخلية، وتعر ض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 5-1-2023.

حالة الطقس اليوم

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس أن يكون الطقس باردا في الصباح الباكر، لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار برودة الطقس مساءً على كافة الأنحاء.

وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية السائقين من نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستمر فرص تساقط الأمطار حسبما أوضحت الأرصاد الجوية وتكون أمطارا خفيفة وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين، يكون البحر خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

تستمر درجات الحرارة المتوقعة عند نفس معدلاتها للأيام الماضية حسب بيان هيئة الارصاد الجوية وجاءت درجات الحرارة كالتالي: