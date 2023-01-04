بالتزامن مع البرد.. نصائح مهمة للتغلب على ألم العظام والمفاصل في الشتاء

ألم المفاصل يعد من أبرز أعراض الإصابة التي تزداد في موسم الشتاء، ويُعاني منها الكثيرون حيث تصبح الأنسجة الطرية التي تحيط بالمفاصل أقل مرونة خلال البرد، لذا يشعر الإنسان أن مفاصله تعاني من التشنج مما يزيد من الألم.

وفي هذا الصدد؛ يستعرض «الدستور» نصائح هامة للتغلب على ألم العظام والمفاصل في الشتاء، وفق الموقع الطبي المتخصص «webteb»، ويتم ذلك بالطرق الآتية:

1. ارتدي ملابس دافئة

التغلب على ألم المفاصل في الشتاء يُمكن أن يتم من خلال ارتداء الملابس الدافئة، لذا ننصحك بكل مما يأتي:

ارتدي القفازات والوشاح والملابس الثقيلة.

ارتدي الملابس التي تُغطي ركبتيك وقدميك أيضًا.

أضف طبقة إضافية من الملابس في حال البرد القارص، أو في حال شعورك بالبرد.

بهذه النصائح تحافظ على دفئ جسمك وتعطيه المزيد من الحرارة الأمر الذي يقلل من ألم المفاصل الذي تشعر به.

2. اشرب المزيد من السوائل

خلال فصل الشتاء يقل شعورك بالعطش، لكن هذا لا يعني أن جسمك لا يحتاج إلى الماء والسوائل، لذا حاول شرب كمية مناسبة من الماء يوميًا.

الماء خاصةً والسوائل عامةً تُعد من الوسائل الجيدة في التغلب على ألم المفاصل في الشتاء، حيث أن الإصابة بالجفاف من شأنه أن يجعل جسمك حساسًا اتجاه الألم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ألم المفاصل.

3. حافظ على وزنك المثالي

لا داعي للجلوس طوال اليوم خلال فصل الشتاء ومشاهدة التلفاز وتناول الطعام، هذه الأمور من شأنها أن تزيد من وزنك وأنت بغنى عن ذلك.

زيادة الوزن من شأنه أن يُضيف العبء على المفاصل لتزداد الآلام التي تشعر به، لذا يجب المحافظة على الوزن فهو من الوسائل الفعالة في التغلب على ألم المفاصل في الشتاء، لذا ننصحك بالآتي:

حاول القيام بتمارين رياضية بسيطة داخل المنزل.

تناول الأطعمة الصحية وابتعد عن الدهنية.

اشرب المشروبات التي تتسم بخصائصها الحارقة للدهون، مثل: مشروب الميرمية.

4. تناول مكملات فيتامين د (Vitamin D)

يقل تعرضك لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، وهذا أمر طبيعي، لكن السيء في الأمر أن مستويات فيتامين د تنخفض أيضًا.

انخفاض فيتامين د من شأنه أن يلعب دورًا في حساسية جسمك تجاه ألم المفاصل، لذا تحدث مع طبيبك وناقشه حول الكمية المناسبة من مكملات فيتامين د التي تحتاجها.

6. ارتدي الأحذية الشتوية الثقيلة

الأمطار والثلوج والأرض الرطبة تجعل حالات الوقوع شائعة خلال هذا الفصل، وإن كنت مصابًا بألم المفاصل فإن الوقوع سيشكل مشكلة كبيرة لك ولصحتك.

تأكد قبل خروجك من المنزل من ارتداء حذاء مخصص يعطي جسمك الدعم الكامل ويقلل من فرص وقوعك، وانظر أين تضع قدمك دائمًا، فهذه إرشادات جيدة للتغلب على ألم المفاصل في الشتاء.

7. تناول زيت السمك

قم بإضافة زيت السمك إلى طعامك، فهو غني بالأوميجا 3 (Omega- 3)، والتي تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات، وبالتالي تقليل ألم المفاصل.

ينصح عادةً بإضافة زيت السمك إلى الطعام أو تناول كبسولات زيت السمك، لكن بعد استشارة الطبيب.