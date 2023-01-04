الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي طفل مصرعه وأصيب شاب، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بقرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مسرعة في طفل ثم في موتوسيكل بقرية الحلفاية بحري، وأسفر الحادث عن مصرع الطفل وإصابة سائق الموتوسيكل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين بعد الفحص مصرع الطفل "أحمد عز عبدالموجود، يبلغ من العمر 4 أعوام، صدمته سيارة ميكروباص بدون لوحات أثناء انتظاره مع والدته على الطريق، وإصابة الشاب مجدي موسي صليب، يبلغ من العمر 28 عامًا، صدمته ذات السيارة أثناء قيادته الموتوسيكل، بمنطقة الكفلتية في قرية الحلفاية بحري.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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