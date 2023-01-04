أبرز روايات وكتب إحسان عبد القدوس بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده الـ104
تصدرت روايات وكتب إحسان عبد القدوس قائمة بحث الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفال محرك جوجل العالمي بذكرى ميلاده الـ104، والتي تصادف يوم 1 يناير من كل عام.
إسهامات إحسان عبد القدوس الثقافية
قدم إحسان عبد القدوس وخلال مسيرته الإبداعية أكثر من 600 رواية وقصة، كما يعد صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.
كما نجح الروائي الراحل في الخروج من المحلية إلى العالمية وترجمت أكثر من 65 رواية إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية، ممثلا نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية.
لم تتوقف إسهامات إحسان عبد القدوس الأدبية في صناعة السينما عند كتابة الروايات والقصص، لكنها امتدت للمشاركة في كتابة السيناريو والحوار للكثير من الأفلام والمسرحيات.
تحولت 49 رواية إلى أفلام سينمائية، فيما تحولت 9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، إضافة إلى تحول 5 روايات أخرى إلى نصوص مسرحية، و 10 روايات إضافة تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية.
أبرز كتب وروايات إحسان عبد القدوس
- لن أعيش في جلباب أبي، مكتبة غريب، 1982.
- يا عزيزي كلنا لصوص، مكتبة غريب، 1982.
- وغابت الشمس ولم يظهر القمر، مكتبة غريب، 1983.
- رائحة الورد وأنف لا تشم، مكتبة غريب، 1984.
- ومضت أيام اللؤلؤ، مكتبة غريب، 1984.
- لون الآخر، مكتبة غريب، 1984.
- الحياة فوق الضباب، مكتبة مصر، 1984
- في بيتنا رجل 1985
- بئر الحرمان، الشركة العربية، 1962.
- لا ليس جسدك، الشركة العربية، 1962.
- لا شيء يهم، الشركة العربية، 1963. قصة طويلة.
- أنف وثلاث عيون، جزءان، الشركة العربية، 1964.
- قصة طويلة. بنت السلطان، مكتبة مصر، 1965.
- سيدة في خدمتك، دار المعارف، 1967.
- النظارة السوداء، دار روز اليوسف، 1952.
- أنا حرة، دار روز اليوسف، 1954. قصة طويلة.
- أين عمري، دار روز اليوسف، 1954.
- الوسادة الخالية، دار روز اليوسف، 1955.
- الطريق المسدود، دار روز اليوسف، 1955. قصة طويلة.
- لا أنام، دار روز اليوسف، 1957. قصة طويلة.