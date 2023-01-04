أبرز روايات وكتب إحسان عبد القدوس بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده الـ104

تصدرت روايات وكتب إحسان عبد القدوس قائمة بحث الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفال محرك جوجل العالمي بذكرى ميلاده الـ104، والتي تصادف يوم 1 يناير من كل عام.

إسهامات إحسان عبد القدوس الثقافية

قدم إحسان عبد القدوس وخلال مسيرته الإبداعية أكثر من 600 رواية وقصة، كما يعد صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

كما نجح الروائي الراحل في الخروج من المحلية إلى العالمية وترجمت أكثر من 65 رواية إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية، ممثلا نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية.

لم تتوقف إسهامات إحسان عبد القدوس الأدبية في صناعة السينما عند كتابة الروايات والقصص، لكنها امتدت للمشاركة في كتابة السيناريو والحوار للكثير من الأفلام والمسرحيات.

تحولت 49 رواية إلى أفلام سينمائية، فيما تحولت 9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، إضافة إلى تحول 5 روايات أخرى إلى نصوص مسرحية، و 10 روايات إضافة تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية.

أبرز كتب وروايات إحسان عبد القدوس